Абрамченко поручила провести анализ мер поддержки малых сельхозпредприятий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу РФ проанализировать меры поддержки для предприятий МСП отрасли АПК. Об этом она заявила, выступая на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ.

"Мы договорились с Минфином о направлении всех дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на нужды отрасли. Причем поддерживать нужно все формы хозяйствования, включая малые. Говорю о крестьянских (фермерских) хозяйствах. Прошу проанализировать доступность мер господдержки, в первую очередь компенсирующей субсидии для этой категории хозяйств", - сообщила она.

Ранее в интервью ТАСС вице-премьер отмечала, что РФ может рассмотреть налоговые льготы для предприятий приоритетных отраслей сельского хозяйства, таких как экспорт и научно-технологическое развитие АПК.