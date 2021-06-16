{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Абрамченко поручила провести анализ мер поддержки малых сельхозпредприятий

Вице-премьер ранее отмечала, что РФ может рассмотреть налоговые льготы для предприятий приоритетных отраслей сельского хозяйства, таких как экспорт и научно-технологическое развитие АПК

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу РФ проанализировать меры поддержки для предприятий МСП отрасли АПК. Об этом она заявила, выступая на итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ.

"Мы договорились с Минфином о направлении всех дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на нужды отрасли. Причем поддерживать нужно все формы хозяйствования, включая малые. Говорю о крестьянских (фермерских) хозяйствах. Прошу проанализировать доступность мер господдержки, в первую очередь компенсирующей субсидии для этой категории хозяйств", - сообщила она.

Ранее в интервью ТАСС вице-премьер отмечала, что РФ может рассмотреть налоговые льготы для предприятий приоритетных отраслей сельского хозяйства, таких как экспорт и научно-технологическое развитие АПК.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
Госдума приняла во II чтении законопроект о единой системе учета рекламы в интернете
Полномочиями по созданию и ведению информационной системы предлагается с 1 сентября 2022 года наделить Роскомнадзор
Читать полностью