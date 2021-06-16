Суд заявил, что "Союзплодимпорт" имеет право на бренд "Столичная" в шести странах Европы

ГААГА, 16 июня. /ТАСС/. Окружной суд Гааги постановил, что компания "Союзплодимпорт" обладает правом на бренды "Московская" и "Столичная" в шести странах Европы. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте суда.

Разбирательство между "Союзплодимпортом" и зарегистрированной в Люксембурге компанией Spirits International касалось использования 25 различных торговых знаков для водок "Московская" и "Столичная" в 13 европейских странах, а также использования в странах Бенилюкса торгового знака и логотипа SPI, зарегистрированных Spirits International.

Согласно решению суда, "Союзплодимпорт" является владельцем торговых знаков "Московская" и "Столичная" в шести из них: Великобритании, Ирландии, Италии, Кипре, Чехии, и Швеции". "Spirits International больше не имеет права использовать данные торговые знаки в этих странах, - подчеркнули в инстанции. - В семи остальных странах (Дания, Испания, Норвегия, Польша, Португалия, Франция и Швейцария) торговые знаки остаются зарегистрированными под именем Spirits International. Торговый знак и логотип SPI в странах Бенилюкс объявлены недействительными".

"Союзплодоимпорт" с 2002 года осуществляет от имени РФ права пользования и распоряжения товарными знаками на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, правообладателем которых является государство. В портфель ее брендов входят в том числе марки водки "Столичная", "Московская" и "Русская", а также шампанское "Советское". Компания уже более 10 лет оспаривает в многочисленных судебных процессах за рубежом права на данные бренды, которые используются другими предприятиями.