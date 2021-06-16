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Hyundai приступит к массовому производству новой Creta с июля

Инвестиции в проект составили более $100 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Hyundai начнет массовое производство второго поколения Creta на заводе в Санкт-Петербурге с 1 июля. Об этом в ходе презентации новой модели сообщил директор производственного управления "Хендэ мотор мануфактуринг рус" Андрей Казак.

"Мы приступим к массовому производству новой Creta с 1 июля", - сказал он.

Общие инвестиции в проект - подготовка к запуску новой Creta - превысили $100 млн, уточнил Казак.

"Все основные узлы и агрегаты новой Creta: двигатель, трансмиссия, подвеска, опции прогрева - настраивались исходя из региональных особенностей России, учитывая наши дорожные и климатические условия. Прямо сейчас, на нашей производственной линии мы продолжаем выпуск Creta первого поколения, он продолжится до конца июня", - заключил он.

Завод Hyundai под Санкт-Петербургом открыт в 2010 году. Он является вторым крупнейшим автопроизводством в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

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