Минсельхоз заявил, что самообеспеченность РФ фруктами и ягодами достигнет 60% к 2027 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассчитывает достигнуть показателей по самообеспеченности, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности по плодам, к 2027 году, сообщил на итоговом заседании коллегии министерства его глава Дмитрий Патрушев.

"Планка по фруктам и ягодам установлена на уровне 60%. По итогам прошлого года обеспеченность превысила 41%. По данному направлению, в соответствии с поручением президента, реализуем отдельную дорожную карту. Рассчитываем к 2025 году удвоить производство плодов и ягод в организованном секторе, а индикатор исполнить в 2027 году", - сказал он.

По ключевым позициям, отметил министр, показатель в 2020 году достиг 87%, что на три процентных пункта ниже порогового значения в 90%. Патрушев отметил, что ежегодный прирост урожая позволит достичь цели по самообеспеченности в 2024 году.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении доктрины продовольственной безопасности в новой редакции. Предыдущая версия документа действовала с 2010 года. Доля отечественного производства во внутреннем потреблении должна составлять не менее 95% для зерна, 90% - для растительного масла, 90% - для сахара, 85% - для мяса и мясопродуктов, 90% - для молока и молокопродуктов, 95% - для картофеля, 90% - для овощей, 60% - для фруктов и ягод, 85% - для рыбы и рыбопродуктов, 75% - для семян отечественной селекции и 85% - для пищевой соли.