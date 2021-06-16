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В ЦБ считают, что продление льготной ипотеки на старых условиях могло привести к "пузырям"

В отдельных регионах России уже наметились негативные тенденции по снижению доступности жилья, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Продление льготной ипотеки под 6,5% годовых с лимитом до 12 млн рублей могло привести к возникновению так называемых пузырей на рынке недвижимости. Такое мнение озвучила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе онлайн-конференции радио "Комсомольская правда".

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"В целом, безусловно, программа была успешной. Она помогла и желающим гражданам улучшить свои жилищные условия, поддержала строительный сектор, и действительно была эффективной в период пандемии. Но она должна была быть модифицирована, потому что иначе, если бы она продолжалась в первоначальном виде, она могла бы способствовать формированию "пузыря" на рынке недвижимости и сокращению доступности жилья для граждан", - сказала Данилова.

Она подчеркнула, что в отдельных регионах России уже наметились негативные тенденции по снижению доступности жилья.

"Сейчас решение принято сбалансированное. Оно действительно снизит избыточный спрос на отдельных рынках", - добавила она.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

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