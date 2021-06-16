Первый МС-21 с композитным крылом планируется поставить заказчику в 2022 году

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Первый самолет МС-21 с композитным крылом планируется поставить заказчику в 2022 году. Об этом журналистам сказал генеральный директор Иркутского авиационного завода - заместитель генерального директора Корпорации "Иркут" Александр Вепрев.

"Мы готовим эту машину к поставке в 2022 году, в конце года машина будет передана в летно-испытательную станцию", - сказал он.

В мае на Иркутский авиазавод была доставлена 17,5-метровая консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов. Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что испытания самолета с композитным крылом будут проходить до конца года, а в 2022 году начнется серийное производство самолета.