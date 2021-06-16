Госдума приняла во II чтении законопроект, упрощающий проведение госзакупок

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который позволит ускорить и упростить проведение госзакупок. Документ вносит поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Одна из основных предусмотренных документом мер - введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме, сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков, указывают в правительстве.

Поправками планируется существенно - с 11 до трех - сократить число способов определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество формируемых документов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Законопроект также сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей заявок) при проведении различных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядка осуществления (до окончания срока подачи заявок) заказчиком отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимого различными способами, а также вводит новые случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков. Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

Как рассказал глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, для обеспечения обороны страны, безопасности государства и защиты информации вводятся новые случаи применения закрытых конкурентных способов закупок в отношении вооружений, военной и специальной техники, закупок на проведение работ по исследованию космического пространства, а также при осуществлении закупок ФСО и Росгвардии, а также подведомственных им организациям. Совершенствуются совместные конкурсы и аукционы, устанавливается возможность их выведения несколькими субъектами Федерации, исключается цикличность закупок для ускорения закупок. В случае отсутствия заявок исключается обязательное продление приема заявок и проведение новых дополнительных закупочных процедур.

Также, по словам Жигарева, предусматривается обязанность заказчика осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее 25% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком (сейчас действует норма, в соответствии с которой этот порог составляет не менее 15%).