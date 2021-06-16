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"Опора России" предлагает компенсировать бизнесу адаптацию работников после прививки

Глава организации Александр Калинин пояснил, что после прививки нужны еще два дня адаптации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава "Опоры России" Александр Калинин предложил на государственном уровне компенсировать бизнесу больничные сотрудников, которым понадобилась адаптация после вакцинации от коронавируса нового типа. Такое мнение он высказал ТАСС в среду.

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"Если бы вот после прививки больничный бы два дня компенсировался, это было бы хорошо", - сказал Калинин, отвечая на вопрос, нужно ли предпринимателю со стороны государства компенсировать простой работы из-за вакцинации. Глава "Опоры России" пояснил, что после прививки, помимо дня вакцинации, нужны еще два дня адаптации. По мнению Калинина, перечень сфер, чьи работники обязаны пройти вакцинацию, может расшириться, в него могут попасть также массовые производства.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% сотрудников в сфере услуг. Речь идет о предприятиях, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т.д.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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