"РЖД Логистика" и "Трансконтейнер" отправили контейнерный поезд со ст. Асино в Китай

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "РЖД Логистика" в партнерстве с ПАО "Трансконтейнер" организовали первую отправку контейнерного поезда с пиломатериалами с контейнерной площадки ст. Асино (Томская область, Западно-Сибирская железная дорога) в Китай, следует из сообщения "РЖД Логистики".

Поезд, груженый 48 сорокафутовыми контейнерами с пиломатериалами, был отправлен по маршруту ст. Асино - ст. Цзинаньнань (Китай) через погранпереход Забайкальск/Манчжурия 12 июня.

Ранее транспортная логистика доставки из Томской области осуществлялась участниками рынка со станций Томск-1 и Томск-грузовой, находящихся в 120 км от предприятия-производителя, что требовало включения в процесс перевозки автотранспорта.