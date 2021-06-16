В Нижегородской области одобрили проекты еще четырех резидентов ОЭЗ "Кулибин"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области одобрил четыре инвестиционных проекта, среди них производство пиротехнических ножниц и создание центра, который будет заниматься в том числе разработкой технологий среднетоннажной химии, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По итогам заседания было определено, что новыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" станут компании "Руссилика", "СейвТул", "Исследовательский центр" и лабораторный технопарк "Технопарк H2О", - сказано в сообщении.

Компания "Руссилика" - дочернее предприятие АО "ГК "Титан" - построит на территории ОЭЗ импортозамещающее предприятие по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Планируемый объем инвестиций в проект - 5 млрд рублей. Ориентировочно запуск производства запланирован на 2023-2024 годы. К моменту ввода предприятия в эксплуатацию компания создаст 100 рабочих мест.

Компания "СейвТул" является разработчиком и производителем пиротехнических ножниц - аварийно-спасательного инструмента. Технология, разработанная компанией, не имеет аналогов в мире, используется не только в России, но и в США. Объем инвестиций в проект составит 132,5 млн рублей, ориентировочный срок запуска производства - 2022 год. На предприятии будет создано 12 рабочих мест.

Еще одним из резидентов станет компания "Исследовательский центр", которая будет заниматься разработкой технологий мало- и среднетоннажной химии. Это дочернее предприятие одного из крупнейших химических производств Нижегородской области - компании "Синтез Ока", которая вложит в свой проект 125 млн рублей. Центр планируется запустить в 2022 году. Реализация проекта позволит создать в регионе 15 рабочих мест.

"Особая экономическая зона развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки. После двух экспертных советов, которые у нас прошли, резидентами ОЭЗ стали уже семь компаний. Это хороший результат, учитывая, что особая экономическая зона "Кулибин" была создана чуть больше года назад", - приводит слова губернатора Глеба Никитина пресс-служба.

Об особой экономической зоне

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Ее площадь составляет 72,3 га. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.