Медведев предупредил о рисках для экономики России из-за углеродного налога ЕС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что европейский налог на продукцию зарубежных компаний, которая была произведена с высоким уровнем выбросов парниковых газов, несет риски для экономики РФ. Такое мнение он выразил на совещании о мерах по декарбонизации отечественной экономики в среду.

"Отдельно хотел бы остановиться на трансграничном углеродном регулировании, которое предлагает ввести Европейский союз. Речь идет о налоге на продукцию зарубежных компаний, которая была произведена с высоким уровнем выбросов парниковых газов. Для российской экономики это риски", - сказал он, отметив, что под угрозой могут оказаться "достаточно серьезные отрасли промышленности", так как в мире сокращается потребление российского угля и нефти.

"Об этом нужно думать, поскольку эти тенденции уже сформировались, и мы должны понимать, как в этом случае реагировать внутренними решениями, чтобы наша экономика оказалась готова к тем мероприятиям, которые проводят наши партнеры, включая потребителей в Европейском союзе", - добавил Медведев.

По его мнению, нужно активизировать сотрудничество с профильными международными организациями, в том числе с ОПЕК, Форумом стран - экспортеров газа, с зарубежными государствами по линии межправительственных комиссий. Также, считает замглавы Совбеза, нужно подготовить предложения по декарбонизации экономики в рамках Евразийского экономического союза, консультаций по линии СНГ, БРИКС и ШОС.

"Этот тренд и решения, которые принимаются на национальном и международном уровне, затрагивают практически всех наших партнеров, а некоторые из них пытаются встать во главе этих процессов и по сути сформировать мейнстрим по своим представлениями", - заметил Медведев.

Поддержка предприятий ТЭК

Замглавы Совбеза заявил о необходимости мер поддержки для предприятий и отраслей, которые могут пострадать от европейского налога на продукцию зарубежных компаний, произведенную с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

"Нужно сформировать меры поддержки российских предприятий, отраслей, которые наиболее уязвимы от действий тех, кто вводит антиуглеродное регулирование", - сказал Медведев.

Он заметил, что это задача правительства, которая уже реализуется. "Но нужно понять, насколько мы вообще поспеваем за теми трендами, а самое главное, за реальными преобразованиями, которые происходят в национальных экономиках и в экономиках интеграционных объединений", - заключил Медведев.