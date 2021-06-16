Bloomberg: интернет-магазин Alibaba в Китае стал жертвой хищения данных

ГОНКОНГ, 16 июня. /ТАСС/. Принадлежащая компании Alibaba торговая платформа Taobao подверглась масштабной краже данных своих пользователей в Китае. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебное решение по этому делу.

По информации агентства, консультант-маркетолог и его помощник, которые оказывали услуги продавцам на площадке Taobao, сумели извлечь крупный массив данных о пользователях, включая их пароли и телефонные номера. Злоумышленники орудовали с 2019 года, полученную информацию они использовали в своих деловых интересах. Суд признал их виновными и приговорил к трем годам тюрьмы и штрафу в размере около $70 тыс.

Представители Taobao отметили, что похищенные сведения не были проданы третьим лицам. "Наша компания выделяет значительные ресурсы для борьбы с несанкционированным сбором информации с нашей платформы. Мы продолжим сотрудничать с правоохранительными органами в целях защиты интересов наших пользователей", - заявили в фирме.

Агентство напоминает, что в последнее время китайское руководство придает особое значение защите персональных данных своих граждан. С 1 сентября вступит в силу закон, который позволит властям КНР закрывать фирмы за нарушения правил хранения "основополагающей государственной информации". Сведения о поведении китайских потребителей, по мнению Пекина, могут стать основой для дополнительного фактора роста экономики страны, отмечает Блумберг.

В мае американская компания Tesla открыла в Шанхае центр хранения и обработки данных о приобретенных китайскими клиентами автомобилях из-за готовившихся изменений в законодательстве в этой области. Представители Tesla заверили, что будут хранить всю подобную информацию на территории Китая.