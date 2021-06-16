Рубль перешел к росту на фоне встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве и находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро, свидетельствуют данные биржи на 14:31 мск.

К 14:44 мск валюта перешла к росту. Так, доллар торговался на уровне 72,02 рубля (-0,21%), а евро - на отметке 87,31 рубля (-0,29%).

Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.