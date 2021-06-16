"Газпром нефть" запустила в эксплуатацию Тазовское месторождение в ЯНАО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустила в эксплуатацию Тазовское месторождение с геологическими запасами в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Промышленную добычу нефти на Тазовском не начинали с момента открытия в 1962 году, так как не было необходимых технологий. Это связано с его сложной геологией. При этом газ с месторождения поставляли в прилегающие к промыслу поселки Тазовский и Газ-Сале.

В 2017 году "Газпром нефть" получила лицензию на разработку Тазовского месторождения.

16 июня "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию полный инфраструктурный комплекс промысла, начав разработку нефтяной оторочки Тазовского месторождения. Производственная инфраструктура промысла включает нефтяные и газовые скважины, газотурбинную электростанцию, установки подготовки нефти и газа, нефте- и газопроводы, приемо-сдаточный пункт, жилой комплекс для сотрудников.

В перспективе ежегодный уровень добычи достигнет 1,7 млн тонн нефти и восемь млрд кубометров газа.