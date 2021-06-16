Объем активов под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции" за год вырос на 59%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем клиентских активов под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции" превысил 4 трлн рублей, увеличившись на 18% с начала 2021 года и на 59% за год. Об этом говорится в сообщении компании.

"В ноябре прошлого года мы перешагнули рубеж в 3 трлн рублей под управлением и всего за полгода привлекли еще триллион рублей. Это говорит о том, что наши прогнозы относительно сохранения темпов роста интереса населения к инвестиционным продуктам справедливы. Бум частных инвестиций в России продолжается. При этом рост активов "ВТБ Капитал Инвестиции" - выше средних показателей по рынку", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Наиболее активный рост пришелся на сегмент физических лиц: их активы увеличились на 27,5%, до 2,3 трлн рублей, за год данный показатель вырос почти вдвое. Объем активов юридических лиц с начала года повысился на 6,7%, до 1,7 трлн рублей, рост за год достиг 35%. Число клиентов составило 1,5 млн, поднявшись за год на 67%.

Суммарный торговый оборот клиентов "ВТБ Капитал Инвестиции" за январь - май 2021 года превысил 14,7 трлн рублей, что в два раза превышает аналогичный показатель за такой же период 2020 года (7,4 трлн рублей). Растет аудитория мобильного приложения "ВТБ Мои инвестиции": число ежедневно использующих его клиентов с начала года увеличилось на 75%, до 350 тыс. человек. Ежедневно в мобильном приложении совершается порядка 1 млн сделок, обороты по которым стабильно выше 100 млрд рублей в день.

При этом линейка паевых инвестиционных фондов (ПИФ) под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции" достигла в мае текущего года 60 фондов. Чистое привлечение в ПИФы за пять месяцев 2021 года более чем в два раз превысило показатели аналогичного периода 2020 года (31,2 млрд руб. против 14,6 млрд руб.). Стоимость чистых активов ПИФ выросла за год на 74% и превысила 200 млрд рублей по данным на 31 мая 2021 года.

Доходы "ВТБ Капитал Инвестиции" за пять месяцев 2021 года достигли 11,5 млрд рублей, что в 1,8 раз больше, чем годом ранее.