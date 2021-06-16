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В СФ заявили, что работодатели не могут обязать сотрудников сферы услуг пройти вакцинацию

Сенатор Валерий Рязанский указал, что работника также нельзя уволить за отказ вакцинироваться

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Работодатели в сфере услуг не могут обязать своего сотрудника пройти вакцинацию от коронавируса или уволить за отказ от нее. Такое мнение ТАСС в среду высказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Уволить этого человека (отказавшегося от вакцинации - прим. ТАСС) руководителю будет нельзя, а руководитель этого человека будет подвергаться дополнительным административным наказаниям со стороны администрации города. Это очень сложный вопрос, который не имеет, к сожалению, правового решения", - сказал Рязанский. Он добавил, что работодатели также по закону не могут обязать сотрудника вакцинироваться от коронавируса.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это в том числе работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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