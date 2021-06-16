В Удмуртии засеяли льном рекордные в России площади на 6,2 тыс. га земли

ИЖЕВСК, 16 июня. /ТАСС/. Льноводы Удмуртской Республики засеяли максимальные в России площади льна-долгунца в 6,2 тыс. га. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Удмуртские льноводы в сезоне 2021 года засеяли максимальные по стране площади льна-долгунца. Возделываться эта культура в республике будет на 6,2 тыс. га. По этому показателю Удмуртия возглавила топ отрасли. На втором месте - Омская область, где засеяно 6 тыс. га, на третьем - Алтайский край - 3,9 тыс. га", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, изначально в республике планировалось засеять льном 5,6 тыс. га, но льносеющие хозяйства перевыполнили план по посеву на 9%. Возделывают эту культуру восемь из 25 сельских районов Удмуртии.

По словам заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, в 2021 году в регионе планируется запустить в полную силу производство котонизированного льноволокна, имеющего высокий экспортный потенциал. "Задача - сформировать первую крупную экспортную партию продукции, для этого сейчас рассматриваются вопросы по запуску третьей линии по глубокой переработке льноволокна, разместится она в селе Пугачево Малопургинского района", - приводятся ее слова в сообщении пресс-службы.

По данным Минсельхоза Удмуртии, в предыдущем сезоне лен возделывался на 5,1 тыс. га, с них было произведено 3,3 тыс. тонн льноволокна, в этом году планируется нарастить производство до 4 тыс. тонн.