Новак: кабмин строго следит за тем, чтобы цены на топливо на АЗС не росли выше инфляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство строго следит за тем, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции даже в условиях резкого роста цены нефти в мире и слабого рубля. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Мы очень строго следим, чтобы цены на автозаправках росли не выше уровня инфляции. Действительно, такие факторы как рост цен на нефть, который уже выше уровня начала 2019 года, а также достаточно слабый курс рубля - это влияет очень серьезно", - отметил он. Новак добавил, что на цены также оказывает давление высокая стоимость топлива за рубежом.

"Правительством были предприняты меры, касающиеся корректировки демпферного механизма дополнительного. Он, на наш взгляд, работает", - подчеркнул Новак. Одновременно вице-премьер заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы рынок реализации топлива и переработки оставался рентабельным. "Будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день она более-менее стабильна, но мы должны руку держать на пульсе, чтобы сохранилась маржинальность", - отметил он.