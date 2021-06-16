Кабмин увеличит минимальный порог продаж топлива на бирже на 1 п. п. по бензину и дизелю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение еще выше поднять минимальный порог продажи топлива бирже - на 1 п. п. для бензина и дизельного топлива. Это решение будет еще одной мерой по стабилизации рынка топлива в России. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Мы буквально на прошлой неделе проводили совещание по ситуации на оптовом рынке. Приняты дополнительные решения по увеличению объемов продаж на бирже, чтобы обеспечить дополнительный объем ресурсов. Мы в прошлый раз принимали решение увеличить на 1% (процентный пункт) объем продаж на бирже на бензин и на дизельное топливо. Сейчас мы приняли решение также на 1% (процентный пункт) увеличить по каждому виду топлива", - сказал он.

По его словам, кабмин не рассматривает возможность введения ограничения экспорта из РФ дизельного топлива для стабилизации цен, данное решение остается актуальным только для бензина, но и то как крайняя мера. "Пока принимать такое решение нужно только в случае, если это будет необходимо. Это касается только автомобильных бензинов, потому что дизельного топлива у нас производится в два раза больше внутреннего потребления и здесь точно нет никакого дефицита", - подчеркнул он.

Сейчас норматив по минимальному объему продажи бензина на бирже составляет 11%, по дизелю 7,5%. Таким образом, по бензину он вырастет до 12%, по дизелю до 8,5%.

Топливные соглашения с нефтяными компаниями

Правительство РФ поручило Минэнерго в течение двух недель проработать целесообразность заключения топливных соглашений с нефтяными компаниями по аналогии с договоренностями 2018 года.

"Поручение дано Министерству энергетики рассмотреть вопрос необходимости и целесообразности подписания таких соглашений, по аналогии как в 2018 году. Чтобы в течение короткого времени, одной или двух недель, [была] дополнительно изучена ситуация и подготовлены соответствующие предложения", - отметил он.

Одновременно вице-премьер заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы рынок реализации топлива и переработки оставался рентабельным. "Будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день она более-менее стабильна, но мы должны руку держать на пульсе, чтобы сохранилась маржинальность ", - отметил он.