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Госдума поручила Счетной палате проверить Национальную перестраховочную компанию

Дума также поручила проинформировать депутатов в апреле 2022 года о результатах проведенного контрольного мероприятия

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла постановление о поручении Счетной палате провести проверку деятельности АО "Российская национальная перестраховочная компания".

С инициативой проверки выступил комитет Госдумы по финансовому рынку. Проект постановления внесен комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

"Поручить Счетной палате Российской Федерации провести в период с октября 2021 года по февраль 2022 года контрольное мероприятие "Проверка деятельности Акционерного общества "Российская Национальная Перестраховочная Компания", направленной на повышение защиты имущественных интересов страхователей и обеспечение финансовой устойчивости страховщиков, а также деятельности по управлению финансовыми ресурсами, в том числе при осуществлении инвестиционной деятельности", - говорится в тексте постановления.

Госдума также поручила проинформировать депутатов в апреле 2022 года о результатах проведенного контрольного мероприятия.

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