Минниханов заявил об интересе Татарстана к поставкам сельхозпродукции из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регион заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции из Узбекистана.

"Узбекские компании могли бы увеличить поставки в Республику Татарстан свою продукцию легкой промышленности и сельского хозяйства. Мы предварительно обсуждали строительство логистического парка для этих целей", - сказал Минниханов в среду на бизнес-форуме "Татарстан - Узбекистан" в Ташкенте. По его мнению, этот проект имеет большую привлекательность, так как может значительно расширить объемы двусторонней торговли.

По словам Минниханова, деловые круги Татарстана могли бы участвовать в строительстве и реконструкции в Узбекистане объектов электро- и гидроэнергетики, также они заинтересованы в увеличении поставок в Узбекистан продукции машиностроения. В частности, речь идет о вертолетах известной во всем мире серии Ми и медицинских вертолетах "Ансат".

Как сообщила в среду пресс-служба Минниханова, прибывший в среду в Узбекистан с рабочим визитом президент Татарстана уже провел переговоры с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым. В ходе беседы Арипов заявил, что Татарстан является одним из самых успешных субъектов Российской Федерации, который активно развивает торгово-экономические и инвестиционные связи с Узбекистаном.

Сообщается также, что в рамках визита запланированы встреча Минниханова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.