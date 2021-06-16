Калининградский губернатор предложил ввести госзаказ на минеральные удобрения

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести государственный заказ на минеральные удобрения для российских сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на них в 2021 году. С просьбой рассмотреть этот вопрос он выступил в среду на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза РФ.

"Весенняя полевая кампания 2021 года проходила в сложных экономических условиях роста цен на материально-технические ресурсы. Значительно, более чем на 40%, произошло удорожание средств защиты растений и минеральных удобрений. Отмечались трудности с поставкой, которые были решены оперативно благодаря Минсельхозу России. Но для обеспечения озимого сева под урожай следующего года ситуация с дефицитом и ростом цен на минеральные удобрения остается, тем не менее, актуальной <...> Для снятия напряженности мы бы просили рассмотреть возможность разработки программы государственного заказа или какого-то государственного резерва на минеральные удобрения для российских сельхозпроизводителей, сформированного исходя из потребностей субъектов Российской Федерации, по прямым договорам и фиксированной цене", - сказал Алиханов.

Он отметил, что биржевая торговля минеральными удобрениями влечет рост цен на них, поскольку предлагаемый биржей ограниченный объем удобрений для реализации внутри страны недостаточен.

Калининградский губернатор отметил, что 48% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства. В структуре посевной площади наибольший удельный вес - 47 % - занимают зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, ячмень, кукуруза), 33 % - кормовые культуры и 16 % - масличные культуры (рапс и соя). В 2020 году в регионе получен исторически рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 719 тыс. тонн и 152 тыс. тонн масличных культур. Область является одним из лидеров в РФ по урожайности масличных и зерновых культур, среднеобластная урожайность которых составляет 33,6 ц/га и 52,9 ц/га соответственно.

Область полностью обеспечивает себя цельным молоком, зерном, картофелем, на 90 % - мясом и мясными продуктами. Производство свинины превышает потребность региона более чем в 3,5 раза. Жители на 84 % обеспечены произведенными в регионе молочными продуктами глубокой переработки, на 82 % - столовым яйцом, на 68 % - овощами.

Объем производства продукции сельского хозяйства в области в 2020 году составил 45,4 млрд рублей. Индекс производства сельскохозяйственной продукции к уровню прошлого 2019 года вырос на 9,4 %, сообщил Алиханов.