"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 млн рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании "Мегафон". Сумма исковых требований составляет более 677 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно информации, размещенной на сайте картотеки, исковое заявление было зарегистрировано 15 июня. Третьим лицом в иске выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Суть исковых требований не уточняется.

"Мегафон" от комментариев отказался.

В марте банк подавал иск к МТС на 1,1 млрд рублей. В тексте иска, с которым ознакомился ТАСС, говорится, что банк понес убытки в результате противоправных действий, связанных со злоупотреблением МТС своим доминирующим положением на рынке и установлением монопольно высокой цены на смс-рассылки. Таким образом, по мнению банка, действия МТС причинили ущерб кредитной организации в размере более 1 млрд рублей. Источник в банке подтвердил ТАСС содержание искового заявления.

Помимо этого, в начале июня кредитная организация также подала иск к компании "Вымпелком" на 436,8 млн рублей.