Финляндия и Россия обсудили сотрудничество в сфере лесного хозяйства

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Представители Финляндии и России обсудили в среду на заседании, проведенном с использованием удаленной связи, сотрудничество в сфере лесного хозяйства и экологии. Об этом сообщило финское министерство сельского и лесного хозяйства.

"Рабочая группа по устойчивому лесному хозяйству провела встречу 16 июня по удаленной связи. Основными темами заседания были климатические проекты, связанные с лесом, ущерб лесам и меры предосторожности в связи с этим, а также развитие сферы экологических продуктов", - говорится в сообщении.

Со стороны Финляндии рабочую группу, которая действует с 2002 года, в этот раз возглавляла руководитель департамента министерства сельского и лесного хозяйства Туула Пакален, со стороны РФ - замруководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

В прошлый раз рабочая группа собиралась в 2019 году, ее заседание в 2020 году было перенесено из-за пандемии коронавируса. Через год новая встреча должна будет пройти в Финляндии.