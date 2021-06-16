Для железной дороги "Самара - Тольятти" возведут четыре транспортно-пересадочных узла

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ) планируется построить в трех городах Самарской области для будущей скоростной железной дороги "Самара - Тольятти", которая вошла в инвестиционную программу РЖД. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

"В соответствии с ТЭО (технико-экономическое обоснование), разработанным АО "Росжелдорпроект" совместно с Куйбышевской железной дорогой, запланировано строительство четырех ТПУ: "Липяги" в Новокуйбышевске, "Пятилетка", "Ягодное" в Самаре, "Тольятти-Южное" в Тольятти", - сообщили в профильном министерстве.

Окончательный размер финансирования строительства узлов будет определен по итогам выполнения проектных работ. Сейчас разработано и согласовано с администрациями городских округов и Куйбышевской железной дорогой техническое задание на проектирование ТПУ "Липяги", "Пятилетки" и "Ягодного", проведена интегральная оценка узлов и ведется подготовка к проведению проектно-изыскательских работ для строительства этих ТПУ, рассказали в региональном министерстве транспорта и автодорог.

Как сообщал ТАСС, для строительства скоростной железной дороги между Самарой и Тольятти планируется привлечь инфраструктурный кредит. Кредиты по льготной ставке 3% годовых будут выдаваться на срок до 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей. Всего Самарская область рассчитывает привлечь инфраструктурные кредиты на сумму 12 млрд рублей.

О скоростном сообщении между Самарой и Тольятти

Власти Самарской области и ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве на 2022-2024 годы, которое подразумевает в том числе поддержку при организации ускоренного сообщения на участке Новокуйбышевск - Самара - Тольятти. Предполагается, что запуск железнодорожного сообщения позволит увеличить объем пассажиропотока с 870 тыс. до 3,8 млн пассажиров в год.

Впервые о проекте скоростного железнодорожного движения между Тольятти и Самарой было заявлено в 2013 году, активная работа над проектом началась в конце 2017 года. Предполагается, что время в пути на скоростной электричке составит полтора часа против нынешних двух с половиной часов на автобусе. Железнодорожная ветка должна пройти через международный аэропорт Курумоч, расположенный между Самарой и Тольятти. В феврале губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что в будущем проект может стать "частью опорного каркаса ускоренного движения, в том числе высокоскоростной магистрали "Москва - Екатеринбург".

Сейчас между Самарой и Тольятти запущен скорый электропоезд "Ласточка". Ежедневно между двумя городами курсирует шесть пар поездов, время в пути составляет 1 час 25 минут. В каждом составе предусмотрено 416 мест, сами вагоны оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, системами видеонаблюдения и информационными табло.