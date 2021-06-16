Россия получила право на поставки молочной продукции в Сингапур

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские предприятия получили право на поставки молочной продукции в Сингапур. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором и продовольственным агентством Республики Сингапур (SFA) согласован ветеринарный сертификат для экспорта из Российской Федерации в Сингапур переработанного молока и молочных продуктов. Поставки молочной продукции могут осуществляться в сопровождении данного сертификата при выполнении требований Сингапура", - отмечается в сообщении.

В российском ведомстве пояснили, что предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Сингапур, должны пройти обследование и должны быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт в информационной системе "Цербер".