Россельхознадзор снимает ограничения на ввоз помидоров еще с 10 предприятий Азербайджана

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 16 июня 2021 года снимает ограничения на ввоз помидоров с 10 предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 16 июня 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 10 азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.

Таким образом, всего осуществлять поставки томатов в Россию может 141 азербайджанское предприятие. Как сообщалось ранее, с 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) - в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).