"ВетроОГК" построит новую ветроэлектростанцию на территории Ставрополья до конца 2024 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. АО "ВетроОГК" (входит в контур управления АО "Новавинд" дивизиона Росатома по ветроэнергетике) получило разрешение на строительство ветроэлектростанции на территории Петровского округа Ставрополья. Общая мощность станции составит 60 МВт, сообщили журналистам в среду в пресс-службе АО "Новавинд".

"Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации. ВЭС будет состоять из 24 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая (общая мощность - 60 МВт). Ставропольский край является ключевым регионом для реализации проектов АО "Новавинд", - говорится в сообщении.

На сегодня "Новавиндом" в регионе введены в эксплуатацию две крупные ветроэлектростанции: Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт и Кармалиновская ВЭС мощностью 60 МВт. Помимо этого, ведется строительство ветропарков общей мощностью порядка 180 МВт.

"Новавинд" - дивизион Росатома, основная задача которого - консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания уже ввела в эксплуатацию ветропарки общей мощностью 420 МВт.

Ранее в краевом Минпроме журналистам сообщали, что инвесторы планируют реализовать на Ставрополье до конца 2024 года шесть проектов по вводу электростанций, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Это позволит ежегодно снижать углеродный след более чем на миллион тонн парниковых газов. К концу 2024 года совокупная среднегодовая выработка расположенных на территории региона ветроэлектростанций, гидроэлектростанций, а также солнечной электростанции должна составить более 2,4 млрд кВт в час "зеленой" электрической энергии.