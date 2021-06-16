Регионы Урала получат почти 1 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) получат в 2021 году на комплексное развитие сельских территорий 976 млн рублей. Из них 766 млн - средства федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте уральского полпредства.

"На эти деньги в субъектах федерального округа построят одну и капитально отремонтируют восемь школ. Ремонта также ожидают детский сад, библиотека и несколько ДК. В двух населенных пунктах модернизируют сети канализации, в одном купят автобус", - говорится в сообщении.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил задачу создания на селе необходимой инфраструктуры - дорог, коммунальных сетей, школ, больниц, объектов культуры, спорта. "Инфраструктура повысит инвестиционную привлекательность села: бизнесу будет проще приходить туда со своими проектами. Появятся рабочие места, повысится уровень доходов жителей, территории будут развиваться. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий - своевременный и крайне эффективный, на мой взгляд, механизм решения этих задач", - отметил полпред.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была запущена в 2020 году и рассчитана до 2025 года. Цели - сохранение в России доли сельского населения на уровне более 25%, повышение уровня доходов и улучшение жилищных условий населения таких территорий.