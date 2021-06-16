"Газпром" планирует выпуск "зеленых" облигаций в 2022 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром" изучает вопрос выпуска "зеленых" облигаций как на российском, так и зарубежных рынках. Размещение бумаг планируется в следующем году, заявил зампредправления газового холдинга Фамил Садыгов на пресс-конференции в ТАСС.

"И для себя поставили задачу, я в своем докладе говорил, что одним из принципов нашей работы - это и есть направление ESG (экологическая, социальная ответственность и корпоративное управление - прим. ТАСС), и мы серьезно изучаем вопрос, и подключили всех консультантов, которые работают в этой теме. Именно выпуск облигаций, привязанный к KPI по ESG в целом, а не конкретно только "зеленые" - эту работу мы ведем. Если нам удастся, изучим рынок и появится возможность в этом году сделать [разместить "зеленые" облигации], сделаем в этом году, но, скорее, следующий год. Я реально смотрю на вещи", - сказал он.

Садыгов отметил, что перед размещением "зеленых" облигаций "Газпром" должен выпустить стратегию, "достаточно хорошую", с указанием не только целевых показателей группы до 2050 года, но и с утвержденными показателями KPI.

"Газпром" достаточно ответственно относится к этому: назвать [облигации] "зелеными", выпустить не "зеленые" облигации, как некоторые себе позволили, мы такой репутационный риск носить не собираемся", - добавил Садыгов.

Он также отметил, что "Газпром" изучает возможность размещения и рублевых "зеленых" облигаций. Этот выпуск также планируется в 2022 году.

"Кроме этого, у нас есть возможность выпустить "зеленые" облигации и на российском рынке в рублях, в рамках национального проекта "Экология" есть такая возможность. Это мы поставили себе задачу при разработке нашей инвестиционной программы на последующие годы выбрать их и, проанализируя, принимать это решение. Также у нас привлечены банки-консультанты, которые изучают этот вопрос, с нами вместе готовят эту программу тоже на следующий год", - сказал он.