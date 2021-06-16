Минэнерго прорабатывает возможность заключения соглашений о заморозке розничных цен на АЗС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики в настоящий момент прорабатывает вопрос целесообразности заключения соглашений с нефтяниками о заморозке розничных цен на АЗС. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

"Кроме демпфера министерством по поручению вице-премьера Александра Новака уже реализован ряд стабилизирующих мер. Сейчас по его поручению прорабатывается целесообразность заключения соглашений с нефтяниками по заморозке розничных цен, это поручение будет исполнено в срок", - сказал Сорокин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Новак говорил, что правительство РФ поручило Минэнерго в течение двух недель проработать целесообразность заключения топливных соглашений с нефтяными компаниями по аналогии с договоренностями 2018 года.

Сорокин добавил, что произошедшая с 1 мая корректировка демпферного механизма уже положительно отразилась на доходности топливного сектора. Она способствует сохранению ценовой динамики на АЗС в пределах инфляции в период волатильности мирового рынка нефти и нефтепродуктов, а также нормальной доходности розничного бизнеса независимых игроков рынка.