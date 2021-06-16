В РЖД планируют сэкономить 1 трлн рублей к 2025 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) к 2025 году планируют сэкономить около 1 трлн рублей благодаря программе повышения эффективности деятельности. Об этом сообщил директор по операционной эффективности, начальник департамента по экономике РЖД Владимир Гапонько на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде в среду.

"В компании разработана комплексная сводная программа повышения эффективности деятельности с общим кумулятивным эффектом до 2025 года в 1 трлн рублей", - сказал Гапонько.

По его словам, программа полностью паспортизирована для каждого структурного подразделения компании. "По каждому мероприятию определены ответственные за реализацию достижения эффекта", - отметил Гапонько, по информации которого, отчет о проделанной работе заслушивает в том числе совет директоров и правление РЖД.

Третий федеральный форум "Производительность 360" открылся во вторник в Нижнем Новгороде. В нем, по данным пресс-службы правительства и губернатора Нижегородской области, примут участие более 1 тыс. представителей предприятий и специалистов в области повышения производительности труда. Ключевым событием форума стало пленарное заседание, состоявшееся 16 июня. Его посвятили реализации и развитию национального проекта.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда - оператор национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.