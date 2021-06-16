Моор заявил, что место строительства Тюменского завода ферросплавов перенесут

ТЮМЕНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Место строительства Тюменского завода ферросплавов, размещение которого планировалось в микрорайоне Антипино в городе Тюмени, будет перенесено, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

"Инвесторы приобрели на окраине Антипина территорию неработающего завода, чтобы там открыть новое предприятие по производству металла. А группа активистов, проживающих в этом районе, выступила против <…> В Тюменской области есть земельные участки вдалеке от жилой застройки. Я осмотрел территорию предприятия, провел встречу с инвесторами проекта, и мы вместе с ними приняли решение о переносе места строительства завода. В Антипине завода ферросплавов не будет", - сказал он.

Глава региона высоко оценил гражданскую позицию жителей Антипина, которые не остались равнодушными, высказали свою обеспокоенность реализацией проекта. Моор также обратился к главам муниципалитетов с требованием пересмотреть подходы к размещению промышленных объектов высокого класса опасности.

Согласно информации на сайте завода, Тюменский завод ферросплавов - это компактный мини-завод, состоящий из одного цеха, где будут применяться новые запатентованные технологии извлечения титана из рудного сырья, а не из ломов титана. Готовый материал будет использован в оборонно-промышленном комплексе, авиационной и машинной промышленности, судостроении, при производстве труб большого диаметра для газонефтепроводов и многого другого. Уникальность завода в том, что на нем будет применена технология "белой металлургии".