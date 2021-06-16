Производителей обяжут платить за неэкологичную упаковку

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ставка экосбора для производителей товаров будет рассчитываться по повышенному коэффициенту на ту упаковку, которая не подлежит переработке. Об этом в среду заявил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Владимир Руденко во время конференции X5 Group по устойчивому развитию.

"У нас новая концепция расширенной ответственности производителей. Закон мы разработали. Сейчас разрабатываем методику расчета экоставок сбора. Приоткрою секрет. У нас там будет базовая ставка, а на ту упаковку и на те товары, которые нельзя переработать, которые неэкологичны, у нас будет повышенный коэффициент", - заявил Руденко.

Он также отметил важную роль ретейлеров в сокращении использования неэкологичной упаковки. По словам Руденко, нужно объяснить покупателю, какая упаковка на полке экологичная. Представитель одного из крупнейших ретейлеров на российском рынке директор по корпоративным коммуникациям X5 Group Елена Коннова разделяет это мнение. Кроме того, она предложила создать отраслевой стандарт по тому, что считать экологичной упаковкой.

"Чтобы объяснить, нужно самим договориться. Стандарты Х5, рекомендации по экологичной упаковке - это, конечно, хорошо. Но нам нужен отраслевой стандарт. Нам нужно саморегулирование в этой области, нам нужно договориться. Договоримся, тогда сможем одинаково объяснять", - заявила Коннова.

О расширенной ответственности производителей

Расширенная ответственность производителя (РОП) существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.

Создание новой системы РОП позволит создать инфраструктуру для раздельного сбора отходов для более чем 50% населения России к 2024 году, снизить плату за раздельно собранные отходы не менее чем на 50% по сравнению с платой за обращение со смешанными отходами, создать инфраструктуру и мощности достаточные для утилизации всех собранных вторичных ресурсов к 2024 году.