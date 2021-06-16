Новый цех на Иркутском авиазаводе позволит выпускать до 36 МС-21 в год

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Новый цех окончательной сборки МС-21 на Иркутском авиазаводе позволит выпускать до 36 самолетов в год. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в ходе посещения завода.

"Цех, в котором мы находимся, - фактически новый, это цех окончательной сборки, где будет собираться серийный самолет МС-21. Сейчас уже развернуто три станции [окончательной сборки], будет еще две - они обеспечат потоковое продвижение. На каждом этапе самолет будет укрупняться, превращаться в окончательный облик и выходить отсюда уже готовым изделием. 36 самолетов [МС-21]в год выпускать", - сказал Борисов.

На данный момент на заводе установлены три станции окончательной сборки. На первой осуществляется стыковка фюзеляжа, затем стыковка крыльев, потом - хвостового оперения. В ближайшее время планируют сдать в эксплуатацию еще две станции, на которых будет осуществляться установка авиаоборудования.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагают, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем планируют выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

В конце 2020 года самолет МС-21-310 совершил первый полёт с российскими двигателями.