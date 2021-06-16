Титов выступил за предупреждения, а не штрафы при невыполнении бизнесом условий вакцинации

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, говорил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"Предприниматель не может повлиять на своего сотрудника - взрослого дееспособного человека, кроме не вполне законной и по-человески несправедливой угрозой увольнения. Я выступаю только за предупреждения от проверяющих органов, штрафы возможны только в исключительных случаях, когда налицо наплевательское и безрассудное отношение к своему персоналу и посетителям, или гостям", - сказал Титов в среду ТАСС.

Он отметил, что задача государства и московских властей - не запугать бизнес и людей, а еще раз "встряхнуть" их и напомнить, что смертельная угроза их здоровью и жизни уже здесь. "Решение одно - срочная вакцинация", - заключил он.