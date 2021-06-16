Профицит ликвидности банков в мае снизился на 30%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Профицит ликвидности банковского сектора, характеризующий избыток денег в банковской системе, на начало июня снизился относительно начала мая на 0,6 трлн рублей, до 1,4 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

"Снижение профицита ликвидности в конце мая было связано со стремлением отдельных банков поддерживать высокие остатки на своих корсчетах и выполнить усреднение обязательных резервов с опережением. Это привело к соответствующему снижению остатков средств на депозитных счетах в Банке России", - пояснили в ЦБ.

Кроме того, росту корсчетов в отдельные дни периода усреднения способствовало увеличение спроса на кредиты Банка России по фиксированной ставке со стороны некоторых банков, в том числе в результате влияния требований по выполнению системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности.

При этом, в среднем за майский период усреднения обязательных резервов структурный профицит рублевой ликвидности составил 1,6 трлн рублей, что аналогично апрельскому показателю.

По прогнозам ЦБ, профицит ликвидности банков на конец 2021 года составит 0,9-1,5 трлн рублей.