Ростовский губернатор попросил Минсельхоз поддержать птицеводов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева оказать поддержку региональным птицеводам, сообщили в пресс-службе главы региона в среду.

"На итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ 16 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о восстановлении птицеводческой отрасли в донском регионе <...> Он сообщил, что на восстановленных в Ростовской области птицеводческих площадках открыто почти 3 тыс. рабочих мест. Василий Голубев обратился к главе Минсельхоза РФ с просьбой поддержать донские птицеводческие предприятия и на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что речь может идти о субсидировании из федеального бюджета птицеводческих предприятий региона.

Также губернатор подчеркнул, что Ростовской области удалось восстановить производство мяса птицы, одним из таких примеров является привлечение группы компаний "Дамате"."В результате совместных усилий правительства РФ, Минсельхоза РФ, Россельхозбанка и регионального правительства в отрасль пришел инвестор - группа компаний "Дамате". В 2021 году производство мяса индейки было восстановлено", - отметили в пресс-службе.

По данным властей, в Ростовской области наблюдается кратный рост производства мяса птицы. Из областного бюджета в 2020 году предприятиям были предоставлены субсидии в размере 178 млн рублей. В 2021 году на эти нужды направлено 192 млн рублей.