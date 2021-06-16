На Ставрополье около 13,5 тыс. работников легализовали трудовые отношения с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 13,5 тыс. жителей Ставрополья оформили официальные трудовые договоры с начала 2021 года. Легализация трудовых отношений позволяет повысить социальную защищенность людей, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"Работа по сокращению неформальной занятости в регионе идет непрерывно и носит системный характер. На 2021 год правительством края установлен контрольный показатель по снижению числа экономически активных неформально занятых граждан на 25 тыс. человек. На конец мая трудовые договоры уже заключены с 13 459 работниками", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты населения края Елены Мамонтовой.

В управлении отмечают, что ситуация с неформальной занятостью усугубилась в период пика пандемии. "Граждане, фактически состоящие в трудовых отношениях, но официально не оформленные, а также не имевшие статуса предпринимателя, оказались без поддержки государства, которая предоставлялась официально работающим", - говорится в сообщении.

Системную работу по легализации трудовых отношений в Ставропольском крае развернули с 2014 года. Совместно в этом направлении действуют власти региона, муниципалитетов, правоохранительные органы и контролирующие ведомства. В краевом Минтруда работает горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав. Также в центрах занятости, МФЦ, администрациях муниципалитетов и расчетно-кассовых центрах на Ставрополье размещены боксы для сбора информации о нарушениях работодателями трудовых прав работников.