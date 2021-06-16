Долг жителей Кировской области в фонд капремонта достиг 1 млрд рублей

КИРОВ, 16 июня. /ТАСС/. Задолженность жителей Кировской области по взносам на капитальный ремонт домов достигла миллиарда рублей. Об этом в среду рассказал министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев в ходе заседания комитета по промышленности, энергетике и ЖКХ Законодательного собрания области.

"Несмотря на относительно высокую собираемость взносов на капитальный ремонт, задолженность собственников помещений перед Фондом капремонта на начало года составляет 1 млрд. рублей", - сказал Селезнев.

При этом, по словам Селезнева, в настоящее время на счету фонда 2,3 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей - средства собственников помещений и 0,6 млрд рублей - проценты, начисленные на остатки денежных средств. Также по состоянию на 1 июня остаток средств на специальных счетах составляет 1,8 млрд рублей. Финансовый резерв позволил в течение трех лет не увеличивать размер взноса на капитальный ремонт, сейчас он составляет 8,3 рубля за кв. метр. Между тем, запланированные работы по капремонту потребуют существенного сокращения финансового резерва в 2022 - 2024 годах, поэтому власти рассматривают возможность увеличения минимального взноса в последующие годы.

Депутаты, в свою очередь, отметили низкие темпы проведения работ по капитальному ремонту и неэффективное расходование средств фонда.

По данным областного правительства, с 2015 по 2020 годы в Кировской области капитально отремонтировали 3 111 многоквартирных домов. Это треть от общего количества домов, включенных в программу. Всего в программе 9 936 объектов. В программу 2020-2022 годов включено 2 145 домов, в 2020 году работы прошли в 646 многоквартирных домах, в 2021 году запланирован ремонт в 803 многоквартирных домах.