ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ТАСС, 16 июня. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - сказано в сообщении.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.

ФРС повысила прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 7% с 6,5%. Прогноз роста экономики на 2022 год был сохранен на уровне 3,3%. По итогам 2023 года ожидается рост 2,4% против ранее прогнозируемого в 2,2%.

Американский регулятор также улучшил прогноз по безработице в 2022 году до 3,8% с 3,9%. В 2021 году уровень безработицы ожидается в районе 4,5%, в 2023 году - 3,5%.

Прогноз по инфляции США в 2021 году был увеличен до 3,4% с 2,4%, в 2022 году - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%.