В Татарстане планируют построить логистический парк для сельхозпродукции из Узбекистана

КАЗАНЬ, 16 июня./ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о планах построить логистический парк в регионе для поставки сельхозпродукции из Узбекистана. Об этом он сообщил на деловом форуме "Татарстан - Узбекистан" в Ташкенте.

"Узбекские компании могли бы увеличить поставки в Республику Татарстан своей продукции легкой промышленности и сельского хозяйства. Мы обсуждали предварительно строительство логистического парка для таких задач. Я думаю, что это очень востребованный будет проект. Этот логистический парк позволит расширить наши контакты в области поставки сельскохозяйственной продукции", - сказал Минниханов, выступая на совместном бизнес-форуме.

Президент Татарстана прибыл в Ташкент в среду с рабочим визитом, где принял участие деловом форуме "Татарстан - Узбекистан", также до форума он с вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым осмотрел выставку промышленных предприятий Татарстана.

Минниханов также встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Они обсудили вопросы создания совместного индустриального парка и организации высокотехнологичных производств химических товаров, металлургической продукции, электротехнических изделий, строительных материалов, проведении совместных исследовательских работ, проектах в сфере цифровизации и внедрение инновационных решений, рассказали в пресс-службе президента Узбекистана.

На сегодняшний день в Узбекистане работают представительства предприятий Татарстана, такие как автоцентр КАМАЗа в Ташкенте (2018 г.), линия сборки КАМАЗа в Самарканде (2019 г.), ведется работа по линии "Татнефти".