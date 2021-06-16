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Пандемия COVID-19

Николаев заявил, что экономика Чувашии вышла на допандемийный уровень

Глава региона назвал пандемийный год очень сложным

ТАССС, 16 июня. Показатели экономики Чувашии достигли значений, которые были до пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду глава республики Олег Николаев в кулуарах совместного выездного совещания с участием секретаря совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, которое прошло в Самарской области.

"Уже в текущем году рост [экономики] относительно прошлого года идет около 3%. Таким образом, мы достигли допандемийных значений", - сказал он.

Николаев пояснил, что в 2020 году в Чувашии удалось организовать работу таким образом, что падение экономики было минимальным. "Это примерно около 1% всего лишь", - отметил глава республики.

По его словам, пандемийный год был очень сложный. "И то, что президент наделили глав регионов особыми полномочиями и возможностью принимать решения в зависимости от складывающейся обстановки, позволяло, конечно же, балансировать между обеспечением безопасности и обеспечением развития экономики", - отметил Николаев.

Глава республики добавил, что работа, которая на сегодняшний день проводится правительством Российской Федерации и в регионе, позволяет запускать новые проекты. "Мы буквально недавно прошли конкурсный отбор по локализации компетенций по производству тракторов малой и средней мощности по программе СПИК 2.0. И планируем подписать соответствующее соглашение на полях выставки "Иннопром" в городе Екатеринбурге, потому что в этом году выставка посвящена теме сотрудничества России и Италии, а наш глобальный партнер в рамках СПИК 2.0 - итальянская глобальная компания Deutz-Fahr", - пояснил он.

Николаев добавил, что таких больших проектов в республике насчитывается несколько десятков. "[Они] позволяют задавать тренд активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности. И, таким образом, обеспечивать главную задачу, которую поставил перед нами президент, - запустить новый инвестиционный цикл, конечно же, основанный на инновациях", - отметил он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКомаров, Игорь АнатольевичЧувашияСамарская областьПандемия COVID-19
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