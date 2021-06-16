Николаев заявил, что экономика Чувашии вышла на допандемийный уровень

ТАССС, 16 июня. Показатели экономики Чувашии достигли значений, которые были до пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду глава республики Олег Николаев в кулуарах совместного выездного совещания с участием секретаря совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, которое прошло в Самарской области.

"Уже в текущем году рост [экономики] относительно прошлого года идет около 3%. Таким образом, мы достигли допандемийных значений", - сказал он.

Николаев пояснил, что в 2020 году в Чувашии удалось организовать работу таким образом, что падение экономики было минимальным. "Это примерно около 1% всего лишь", - отметил глава республики.

По его словам, пандемийный год был очень сложный. "И то, что президент наделили глав регионов особыми полномочиями и возможностью принимать решения в зависимости от складывающейся обстановки, позволяло, конечно же, балансировать между обеспечением безопасности и обеспечением развития экономики", - отметил Николаев.

Глава республики добавил, что работа, которая на сегодняшний день проводится правительством Российской Федерации и в регионе, позволяет запускать новые проекты. "Мы буквально недавно прошли конкурсный отбор по локализации компетенций по производству тракторов малой и средней мощности по программе СПИК 2.0. И планируем подписать соответствующее соглашение на полях выставки "Иннопром" в городе Екатеринбурге, потому что в этом году выставка посвящена теме сотрудничества России и Италии, а наш глобальный партнер в рамках СПИК 2.0 - итальянская глобальная компания Deutz-Fahr", - пояснил он.

Николаев добавил, что таких больших проектов в республике насчитывается несколько десятков. "[Они] позволяют задавать тренд активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности. И, таким образом, обеспечивать главную задачу, которую поставил перед нами президент, - запустить новый инвестиционный цикл, конечно же, основанный на инновациях", - отметил он.