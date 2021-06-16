ДОМ.РФ обсудит строительство спортивных объектов в Сочи и Подмосковье с Винер-Усмановой

СУЗДАЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Фонд единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ обсуждает с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренером Ириной Винер-Усмановой строительство спортивных объектов в жилых кварталах Сочи и Подмосковья на основе государственно-частного партнерства. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор фонда Денис Филиппов в Суздале.

"Мы с Ириной Александровной [Винер-Усмановой] сейчас обсуждаем ряд проектов, в том числе в Сочи, в Московской области, которые мы надеемся в рамках государственно-частного партнерства реализовать", - сообщил Филиппов на торжественном открытии нового городского пространства в Суздале - площадки для воркаута, строительство которой было профинансировано ДОМ.РФ в рамках реализации программы "Народный фитнес-парк".

По его словам, в первую очередь фонд рассматривает в качестве партнеров те регионы, руководители которых заинтересованы в развитии своих городов и "по-настоящему искренне любят своих жителей". Филиппов уточнил, что за последние годы при поддержке фонда в 52 субъектах страны было благоустроено более 300 общественных пространств. "Для нас крайне важно обеспечить для жителей пешую доступность до подобных спортивных объектов. Это влияет на качество жизни людей", - сказал он.