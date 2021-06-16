Кабмин 17 июня подведет итоги реализации госпрограммы развития АПК в 2020 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство на заседании в четверг, 17 июня, подведет итоги реализации в 2020 году программы развития сельского хозяйства, говорится в материалах к предстоящему заседанию.

В повестку дня включен вопрос "О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

В правительстве уточнили, что проектом распоряжения предлагается утвердить национальный доклад о ходе и результатах реализации в прошлом году указанной госпрограммы.

Обновленная госпрограмма развития АПК предполагает рост экспорта сельхозпродукции из РФ. В 2021 году он должен составить $26 млрд, в 2022 году - $28 млрд, в 2023 году - $31 млрд, в 2024 году - $34 млрд. Целью по валовому урожаю зерна в России в 2021 году является получение 118,6 млн тонн.