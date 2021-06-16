Госдума одобрила поправки о зачете бизнесу уплаченной госпошлины за продление лицензий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс о возможности для предпринимателей, оплативших продление некоторых видов лицензий и разрешений в 2020-2021 годах, зачесть ранее уплаченную госпошлину при совершении аналогичного платежа в будущем году. Об этом в среду говорится в распространенном сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

"Предпринимателям, которые оплатили продление некоторых видов лицензий и разрешений в 2020-2021 годах, смогут зачесть ранее уплаченную госпошлину при совершении аналогичного платежа в 2022 году. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработаны по инициативе Минэкономразвития и сегодня одобрены Госдумой", - говорится в сообщении.

В соответствии с этим, получить зачет уплаченной в 2020-2021 годах госпошлины за продление лицензий и иных разрешений смогут в том числе таксомоторные компании, частные детективные (сыскные) агентства, частные охранные предприятия, а также предприятия, осуществляющие производство и оборот алкоголя и его розничную продажу, включая организации общепита.

В 2020 году на фоне распространения коронавируса решением правительства РФ лицензии и иные разрешения для этих субъектов предпринимательства были продлены автоматически. Это решение продолжает действовать и для тех лицензий (разрешений), которые истекают в 2021 году. Бизнес сможет воспользоваться правом зачета пошлин на продление лицензий и иных разрешений сразу по окончании срока автопродления.