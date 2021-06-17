Премьер Украины оспорил в суде предписание об отмене контракта с главой "Нафтогаза"

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал иск против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с предписанием о противозаконности назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).

"В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, датированное 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле, в качестве третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца - Кабинет министров и главу правления АО "НАК" Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд решает вопрос об открытии производства по этому иску. Согласно закону, обжаловать предписание НАПК должен премьер-министр лично.

15 июня НАПК установило нарушение законодательства при назначении Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз". Агентство требует отменить отдельные положения распоряжения правительства о назначении Витренко главой "Нафтогаза", а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с ним как незаконного.

Глава НАПК Александр Новиков указал, что, согласно п. 1 ч. 1 ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции", после увольнения с публичной службы лицо в течение года не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. В связи с этим он напомнил, что во время исполнения обязанностей министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее Витренко заявил, что требование НАПК уволить его с поста главы правления компании незаконно и что он намерен оспорить это требование в судебном порядке.