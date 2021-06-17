Эксперт: бизнес услышал сигнал о нормализации отношений США и России

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Бизнес-сообщество после прошедшего в Женеве американо-российского саммита получило сигнал о движении в сторону нормализации отношений между двумя странами, и предпринимателям нет смысла выжидать каких-то дополнительных шагов со стороны правительств для активизации инвестиций и торговли. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в среду директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Этот сигнал услышан и будет правильно понят, сторонам не нужно ждать каких-то дополнительных соглашений", - сказал он. При этом эксперт отметил вероятность противодействия Конгресса США в отношении своего правительства, однако считает, что шанс такого исхода очень небольшой. "Может быть, и опасность такая остается, что Конгресс вне зависимости от того, что делает администрация [президента США Джо] Байдена, начнет сильнее педалировать повестку дня по санкциям. Однако мне в это слабо верится, и обеим сторонам уже ничего ждать не нужно", - констатировал Шостак.

Глава инвестфонда предположил, что заданный на саммите рабочий вектор политических отношений может со временем привести к возрождению экономических связей на уровне государственных комиссий. "У меня есть оптимизм, что в какое-то время стороны придут к тому, что возвратят формат двусторонней правительственной экономической комиссии, которая будет заниматься поиском и воплощением в жизнь экономической повестки дня по линии взаимодействия экономических, финансовых ведомств, а также бизнеса", - резюмировал эксперт.

Ранее в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.