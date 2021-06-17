Россия на пять позиций поднялась в рейтинге конкурентоспособности экономик мира IMD

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности ведущих мировых экономик в 2021 году и заняла 45-е из 64 мест. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания ежегодный рейтинг Международной бизнес-школы IMD и московской школы управления "Сколково".

По данным издания, улучшение показателей России связано с развитием финансового сектора и высоких технологий (ростом экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и расходов на НИОКР), а также со снижением урона окружающей среде и улучшением работы системы здравоохранения.

Газета сообщает, что по показателям налоговой политики Россия заняла 16-е место, по уровню занятости - 25-е, а по развитию научной базы - 24-е место. В то же время по показателям экономического развития и состояния инфраструктуры в целом РФ заняла 38-ю позицию в рейтинге, по эффективности правительства - 50-ю, по состоянию деловой среды - 54-ю. Из рейтинга следует, что по качеству управления институтами Россия оказалась на 56-м месте, по показателям "социальная поддержка" и "отношения и ценности" - на 57-м и 58-м соответственно, а по производительности и эффективности экономики - на 59-м месте.

Согласно рейтингу, в 2021 году главными вызовами для России станут ускорение экономического роста, цифровизация, борьба с бедностью и неравенством, а также убыль населения и развитие транспортной инфраструктуры.

На первом месте, по данным рейтинга, расположилась Швейцария, в то время как Сингапур, являвшийся лидером прошлогоднего рейтинга, опустился на пятую строчку. Китай поднялся на 16-е место с 20-го, Казахстан - с 42-го на 35-е. Индия заняла 43-е место, Чили - 44-е, Греция - 46-е место, Польша - 47-е.

В Минэкономразвития РФ "Известиям" сообщили, что темпы восстановления экономики страны опережают ожидания. В настоящее время показатели сельского хозяйства, розничной торговли, транспорта, строительства уже существенно превысили докризисный уровень. Рост показали также объем инвестиций и несырьевой неэнергетический экспорт, отметили в ведомстве.

Об исследовании

Как сообщает газета, рейтинг глобальной конкурентоспособности является ежегодным исследованием, которое IMD проводит с 1989 года. В нем институт оценивает более 60 государств, среди которых большинство развитых стран и несколько развивающихся. Уточняется, что под конкурентоспособностью IMD понимается эффективность национальной экономики в создании и поддержании среды, в которой возникает бизнес.

Каждая страна в рейтинге оценивается на основе анализа 333 критериев по четырем основным показателям: состоянию экономики (основных макроиндикаторов, занятости, цен), деловой среды (продуктивности предпринимателей, рынка труда, менеджмента), эффективности правительства (налоговой политики, государственных финансов, регулирования бизнеса) и развитию инфраструктуры (транспортной, технологической, образовательной). При расчете используются как данные международных организаций, так и экспертные оценки (мнения аналитиков и представителей бизнеса в каждой из стран).