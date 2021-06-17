На Сахалине возвели опоры новой ЛЭП, которая обеспечит электричеством четыре поселка

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Сахалинэнерго" завершила строительство всех 555 опор линий электропередачи, которые должны обеспечить электроснабжение четырех поселков в Углегорском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "Сахалинэнерго" завершило возведение всех опор линии электропередачи напряжением 35 кВ "Шахтерская - Бошняково", которая должна обеспечить надежное электроснабжение четырех населенных пунктов Углегорского района. Завершена чистка просеки, проложены подъездные пути и временные дороги, установлены все 555 опор, выполнен монтаж провода на участке ЛЭП от подстанции "Шахтерская" до подстанции "Лесогорская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новая линия поможет обеспечить надежное электроснабжение северных населенных пунктов Углегорского района. Существующая ЛЭП "Шахтерская - Бошняково" общей протяженностью около 70 км была построена в 1938 году. Это единственный источник электроснабжения сел Надеждино, Тельновское, Лесогорское и Бошняково Углегорского района, в которых находятся не только жилые дома, но и предприятия жизнеобеспечения, социально значимые объекты, порт и угольный разрез. Общее население поселков - около 1,2 тыс. человек.

Источники финансирования работ - собственные средства энергокомпании. Новая линия "Шахтерская - Бошняково", в отличие от существующей ЛЭП, строится на металлических опорах. Предусмотрено сокращение длины пролетов для обеспечения большей устойчивости линии к воздействию неблагоприятных погодных условий: налипанию снега и ветровых нагрузок.

Полностью завершить строительство и сдать ЛЭП в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.